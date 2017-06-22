USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

AB Rusya yaptırımını uzattı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındı.

Dünya / 22 Haziran 2017 Perşembe 22:49
AB Rusya yaptırımını uzattı

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, AB liderlerinin Kırım ve Doğu Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı yaptırımları altı ay süreyle uzatma kararının resmi olarak onayladığını açıkladı.

Tusk resmi Twitter hesabından “Anlaşmaya varıldı. AB, Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı için Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları uzatacak” dedi.

Kaynak : İHA

Donald TuskAvrupa BirliğiTwitterAvrupa KonseyiKırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı