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9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kasım ayında gerçekleştirilecek kongreye 10 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde "aragem.kultur.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

Kültür-Sanat / 22 Haziran 2017 Perşembe 10:46
9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kasım ayında gerçekleştirilecek '9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'ne, 10 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında 'aragem.kultur.gov.tr' adresinden başvuru yapılabilecek.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 1975'te başlatılan Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin 9'uncusu kasım ayında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türk Halk Kültürü ürünlerinin araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve çeşitli bilimsel faaliyetler aracılığıyla değerlendirilmesi için yürüttüğü, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler camiasında önemli bir yeri olan kongrede, halk kültürü araştırmalarına dair verilerin tartışılması planlanıyor.

Kongrede genel konular ile 'halk edebiyatı', 'müzik, oyun ve eğlence', 'gelenek-görenek ve inançlar', 'maddi kültür' ile 'somut olmayan kültürel mirasın korunması' alt başlıklarında bildiriler sunulacak.

Kongreye katılmak isteyenler, Türkçe veya İngilizce en az 250 en fazla 500 kelimelik bildiri özetleri ile 10 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde 'aragem.kultur.gov.tr' adresinden başvuru yapabilecek.

İlki 1975'te düzenlendi

İlki 1975'te yapılan ve 1981'den itibaren bir takvime bağlanarak, beş yılda bir düzenlenmeye başlanan ve bu anlamda geleneksel hale gelen kongrelerin 8'incisi 2011'de İzmir'de gerçekleştirildi.

Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çin, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Romanya ve Rusya'dan bilim insanlarının katıldığı bu kongrede, 7 ana başlık 42 oturumda toplam 180 bildiri sunuldu. Kaynak : AA

KırgızistanKültür ve Turizm BakanlığıMoğolistanUluslararasıBosna Hersek


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