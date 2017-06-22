5 bin kitap dijital ortama taşınacak

Doktor Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Araştırma Odasında Osmanlıca ve Fransızca dillerinden muhafaza edilmiş olan 5 bin otuz kitap dijital ortama aktarılacak.



Doktor Rıza Nur Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan yaptığı açıklamada, “1924'te açılan araştırma merkezi yaklaşık 93 yıldır vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphanemizin içinde ayrı olarak Doktor Rıza Nur Kütüphanesi Araştırma Odası bulunmaktadır. İçerisinde ise tam 5 bin otuz kitap bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları ise Doktor Rıza Nur'a aittir. Senelerdir araştırma odasında muhafaza ettiğimiz bu kitapları dijital ortama almayı düşünüyoruz. Bunun yanında ise kısa tanıtım filmi düşünüyoruz. Kısacası bu gizli hazineyi meydana çıkarmak istiyoruz' dedi.



Kaynak : İHA