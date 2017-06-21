Yılmaz Özdil, Livaneli ile dalga geçti

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'Adalet' yürüyüşüne katılan şarkıcı Zülfü Livanelli'yi eleştirdi.



'GÜNAYDIN'



Livaneli'nin CHP Genel Başkanı olamayınca bırakıp gittiği hatırlatan Özdil, yazının başında ' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne Zülfü Livaneli de katıldı, şarkı söylerek yürüdüler. E günaydın' diye yazdı.



'İSTİFA ETTİ'



Livaneli'nin CHP geçmişini de kısaca anlatan Özdil ' 1994'te SHP'nin adayı olan Zülfü Livaneli sonradan CHP'ye geçti, CHP milletvekili oldu, hatta CHP genel başkan adayı olmaya çalıştı, olamayınca istifa etti.' ifadelerini kullandı.



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Livaneli CHP'nin yürüyüşüne katıldı Kaynak : Beyaz Gazete Özel