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Yeni bir parti kuruluyor

Türkiye'de Barzani çizgisinde siyaset yapan 3 oluşum; Kürdistan Demokrat Partisi'nin kurulması için yürüttükleri çalışmaları tamamladı.

Siyaset / 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:32
Yeni bir parti kuruluyor

12 kez Kuzey Irak'ta bir araya gelen KDP hareketi üyesi Sertaç Bucak, Katılımcı Demokrasi Partisi eski Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ile Türkiye-Kürdistan Demokrat Parti ve oluşum temsilcileri 9 aylık toplantı sürecinin ardından Kürdistan Demokrat Partisi'ni kurma kararı aldı.

HDP'YE DAVET

Tüzük çalışmasını tamamlayan yeni oluşumun üyeleri Diyarbakır'da biraraya geldi. HDP'li milletvekillerinin söylemleri ile bölgede hendek ve barikat siyasetini eleştiren Kürt siyasetçiler, bölge insanının alternatif parti beklentisine cevap olacak bir siyaset izleyeceklerini kaydettiler. Kuruluş çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır'da bir miting düzenlemeyi planlayan yeni oluşum üyeleri, HDP'den de partilerine katılım bekliyor.

BAŞVURU BAYRAMDAN SONRA

Oluşumun öncülerinden Bucak, parti tüzüğünüm tamamlandığını, bayramdan sonra İçişleri Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı

İçişleri BakanlığıKatılımcı Demokrasi PartisiAlternatif PartiDemokrat PartiHdp


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