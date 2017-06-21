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"Yargıya müdahale" iddiasına yanıt

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çağrısını "Yakışıksız, bilgiden yoksun" sözleriyle değerlendirdi.

Siyaset / 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:10
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yargıya müdahale' iddiasına yanıt verdi.

Yazıcı özetle şunları söyledi:

'Anayasanın 138. maddesi mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını güvenceye alan bir düzenlemedir. Vatandaşın şikayet hakkını ihbar hakkını anayasal hiçbir düzenleme ortadan kaldıramaz. Hak aranacak yer mahkemelerdir. Kişilik hakkı ihlal edildiğinde başvurulacak yer mahkemelerdir.

Anamuhalefet Partisi Sayın Genel Başkanı'nın dünkü açıklamalarında Cumhurbaşkanı'na ithafen. Talimat verdiğinizi ıspatlarsam istifa eder misiniz şeklindeki yakışıksız, bilgiden yoksun söyleminin kanıtı olarak yardımcısının bunu kamuoyuyla paylaşması Türk siyaseti için üzücüdür.'

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