Yargıtay'dan dönen Ergenekon Davası'nın ilk duruşması başlıyor

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Ergenekon Ana Davasının İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması bugün başlıyor. Ergenekon davasındaki 274 sanığın hakim karşısına çıkacağı davada, sanıklara Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını isteyip istemediği sorulacak.



Ergenekon Davası'nda Yargıtay'ın 21 Nisan 2016 tarihli bozma kararının ardından, yeniden yargılama için görevlendirilen İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, “yetkisizlik” vererek dosyayı Ankara'ya göndermişti. Kararın gerekçelerinde sanıklara yüklenen eylemlerin çoğunun işlendiği yerin Ankara olduğuna dikkat çekilmişti.



Davanın sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz ile diğer bazı sanıkların avukatlarından Celal Ülgen bu karara itiraz etmişti. İtirazlar dilekçelerini değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazların yerinde olduğuna hükmederek, Ergenekon davasına bakmakla yetkili mahkemenin İstanbul 4'üncüi Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar vermişti.



Ergenekon Davası 5 Ağustos'ta karara bağlanmıştı



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 274 sanıklı Ergenekon Davası'nı 5 Ağustos 2013'te karara bağlayarak, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ü 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan'ı 'darbeye teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan'ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz'i ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Haberal'ı 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay'ı 34 yıl 8 ay, Sinan Aygün13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırmıştı.



Yargıtay kararı bozmuştu



Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiği yönündeki itirazını haklı bulduğunu ve bunu bozma nedeni saydığını bildirmişti. Yargıtay, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesini ve 'Ergenekon terör örgütünün' varlığına ilişkin somut delil ortaya konulamamasını bozma gerekçesi yapmıştı. Kaynak : İHA