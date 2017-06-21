Üniversitede temel ve yer bilim tercih edenlere maaş gibi burs

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2017-2018 döneminden itibaren yer bilimleri alanları olan maden, jeoloji ve jeofizik mühendisliği programları ile temel bilim alanları fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilere bir yıl boyunca aylık 625 lira burs verileceğini açıkladı.



Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunu, artık yeni ve yenilikçi programlar geliştirdiğinden 'Yeni YÖK' olarak adlandırdıklarını ifade etti.



Saraç, YÖK olarak geçen yıl ilk kez Türkiye'nin öncelikli alanları ve yükseköğretim sistemi açısından stratejik önem taşıyan, tarım-ziraat-orman-su ürünleri odaklı lisans programlarına ilginin arttırılması amacıyla bu fakülteler altında yer alan programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere burs verme kararı aldıklarını anımsattı. Saraç, 46 üniversitede 210 programda 630 öğrenciye 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan teşvik programı kapsamında burs verilmeye başlandığını dile getirdi.



Burs programının öğrencileri teşvik ettiğini, bu programları tercih eden öğrenci sayısında artış gözlemlediklerini bildiren Saraç, 'Bu programlara yeni kayıt olan öğrenci sayımız, 2015-2016 yılında 5 bin 558 iken, burs programından sonra 5 bin 869 oldu.' bilgisini verdi.



Bunun sıradan bir burs programı olarak kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizen Saraç, her sınıfta başarılı öğrencilerin bulunmasını ve onların sınıf düzeyini de yükseltmesini de istediklerini söyledi.



Yeni teşvik sistemine 2 alan daha eklendi



YÖK Başkanı Saraç, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin bilim hayatı için önemli iki burs programını daha başlatacaklarını söyledi.



Bunlardan ilkinin Türkiye için önem taşıyan ancak son yıllarda ilginin azaldığı yer bilimleri programları olacağını belirten Saraç, şöyle devam etti:



'Yer bilimleri programları aslında temel bilimlerin bir cüzü olarak da kabul edilen programlardır. Halen yükseköğretim sistemimizde, 20 maden mühendisliği, 25 jeoloji mühendisliği ve 8 jeofizik mühendisliği programı mevcut. Buradaki öğrenci taleplerine baktığımızda temel bilimlere ilginin azaldığı dönemlerle aynı zamanda buraya da ilginin azaldığını gözlemlemek mümkün. 2012 yılında bu programların doluluk oranı yüzde 39-50 bandında iken 2016 yılında alınan bazı kararlar ve rasyonel planlamalar neticesinde bu oran, yüzde 52-66 bandına yükseldi.



Fakat yer bilimleri de ziraat-orman-su ürünleri gibi ülkemiz için hayati önem taşıyor. Bu programların öğrencilerinin nitelik bakımından profilini yükseltmeye yönelik bir dizi çalışma başlatma kararı aldık. Bu yıldan itibaren yer bilimleri alanları olan maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilere de burs vereceğiz.'



Temel bilimler alanı



Yekta Saraç, bütün üniversitelerin bilimsel yapısının zeminini oluşturan alanların temel bilim programları olduğunun altını çizerek, YÖK'ün talebi üzerine TÜBİTAK'ın temel bilimler alanında ilk 25 bine giren öğrencilere bir burs programı verdiğini hatırlattı.



Saraç, bu program araştırma reform paketi çerçevesinde temel bilimler mezunlarına yönelik istihdamı teşvik edici düzenlemelerle birleştiğinde temel bilimler alanında da bir iyileşmenin görünür hale geldiğini vurguladı.



2013 yılında temel bilimler alanında yıllarca 'sıfır' öğrencili, yani hiçbir öğrencinin kayıt olmadığı 20 programın bulunduğuna işaret eden Saraç, şu değerlendirmede bulundu:



'Şimdi ise geçen yılın verilerine göre 71 fizik, 77 kimya, 73 biyoloji ve 82 matematik programında 70 bin 12 öğrencimiz eğitim görüyor. Artık öğrencisi bulunmayan tek bir temel bilim programı yok. Biz tedrici olarak da temel bilimler programlarının sayılarını belli bir planlama dahilinde artırıyoruz. Hem kontenjanları hem de üniversitelerdeki sayıları artırıyoruz.'



'TÜBİTAK tarafından her ne kadar temel bilimlerde ilk 25 bine yerleşen öğrencilere burs veriliyor ise de ilk 25 bin aralığının aslında tıp, diş, eczacılık, hukuk fakülteleri ligini gösterdiğine' işaret eden Saraç, 'Dolayısıyla bu burs imkanından yararlanan öğrencilerimiz ancak az sayıdaki üniversitede az sayıdaki öğrenci ile sınırlı oluyordu.' ifadesini kullandı.



Saraç, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren YÖK'ün Türkiye'nin bilim hayatı için önem arz eden diğer bir alan olan temel bilimler alanına da burs verme kararı aldığını belirterek, şöyle dedi:



'Devlet üniversitelerimizdeki temel bilimler alanına yani fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilerimize YÖK bursu verme kararı aldık. Bu tabii çok ciddi bir sayı olacak. Bu burs, devlet üniversitelerimizde temel bilimler programlarımıza ilk 3 sırada yerleşen tüm öğrencilerimiz için geçerlidir. Temel bilimler alanındaki bu teşvik ve desteklerin ülkemizin bilim odaklı kalkınması için önemli katkı sağlayacağı görüşündeyiz.'



'Başka kurumdan da burs alınabilecek'



YÖK Başkanı Saraç, geçen yıl başlatılan ve bu sene de yer bilimleri ve temel bilimlerin dahil edildiği YÖK burslarına ilişkin, 'Geçen yıl başlattığımız burs kapsamındaki tarım, ziraat, orman, su ürünleri ile bu yıl başlatacağımız yer bilimleri ve temel bilimlerin bütün programları da ilave edildiğinde devlet üniversitelerimizde toplam 448 program bulunduğunu görüyoruz. 448 programa ilk üç sırada yerleşecek öğrencilerin tümü yani bin 344 öğrencimiz bu burs imkanından yararlanacaklar.' açıklamasını yaptı.



Bu öğrencilere ödenecek burs miktarının da bu akademik yıl için aylık 625 lira olacağını aktaran Saraç, bursların 12 ay boyunca ödeneceğini, YÖK bursunun başka bir kurumdan burs alınmasına engel teşkil etmeyeceğini söyledi.



Saraç, 'Yeni YÖK artık yurt içi ve yurt dışı, daha önce kurgulanmamış ve uygulanmamış tarz ve üslupta yenilikçi burs programları başlatan ve başarıyla yürüten bir kurum halini almıştır. Bu burs programların niteliği YÖK'ün artık rutini sürdüren değil politika üreten bir kurum halini aldığını göstermektedir.' sözlerine yer verdi.



Kaynak : AA