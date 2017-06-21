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'Ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de STK temscilerine verdiği iftar programına konuştu. Erdoğan, " Bu ülkenin gençlerini ne Kandil'e ne Pensilvanya'ya ne de uyuşturucu terörüne feda edemeyiz"dedi.

Siyaset / 21 Haziran 2017 Çarşamba 21:36
'Ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de STK temscilerine verdiği iftar programına konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Millet Camimizde teravih sonrası düzenleyeceğimiz örnek bir programla, bu geceyi milletimizle idrak etmeye çalışacağız.

Tüm İslam aleminin feraha, huzura kavuşmasını temenni ediyorum.

Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin.

Biz birileri gibi sivil toplumu 'tehdit' olarak değil, millî birlik ve beraberliğimizin 'kilit taşı' olarak görüyoruz.

Terörle mücadele sayesinde halkın devletini sahiplenmesini sağladık.

Bizim nazarımızda silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuşturucuyla mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır, ancak son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu, yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor.

"Bunu birlikte çözmeliyiz"

Kaldırımda sokakta görülen madde bağımlısı gençler hala büyük eksiğimiz olduğunu gösteriyor. Bunu birlikte çözmeliyiz.

Bu ülkenin gençlerini ne Kandil'e ne Pensilvanya'ya ne de uyuşturucu terörüne feda edemeyiz.

15 Temmuz gecesi ortaya çıkan ihanet çetesi içinde samimi bir şekilde pişmanlık gösteren neredeyse yok. Mahkemelerdeki şovları kalp gözlerinin de kararmasından kaynaklanıyor.

"STK'lar da mahkemeleri takip etmeli"

FETÖ mahkemelerini yakından takip ediyoruz. Adli tatil sonrası yargı görevini sürdürecek. STK'lar da mahkemeleri takip etmeli.

İçeride ve dışarıda beka mücadelesi verirken, siz STK temsilcilerinin de bize omuz vermelerini istiyorum.

PensilvanyaCumhurbaşkanıUyuşturucuyla MücadeleMadde BağımlısıRecep Tayyip Erdoğan


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