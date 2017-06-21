USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Tarafsız bölgede Kuzey Kore'ye ait İHA bulundu

Güney Kore Savunma Bakanlığı, tarafsız bölgede Kuzey Kore’ye ait bir insansız hava aracı bulunduğunu açıkladı.

Dünya / 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:31
Tarafsız bölgede Kuzey Kore'ye ait İHA bulundu

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bugün Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan tarafsız bölgedeki dağlık bir alanda Kuzey Kore'ye ait bir İHA bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, İHA'nın Kuzey Kore'ye dönerken çarpıp düştüğü ve araçta ABD'ye ait füze savunma sisteminin fotoğraflarını çeken bir kamera ve anten bulunduğu belirtildi.

Güney Kore, sınır bölgesine düşen insansız hava aracı için “ağır tahrik” yorumunu yaparak bunun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

Kaynak : İHA

İnsansız Hava Aracı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı