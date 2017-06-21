Tarafsız bölgede Kuzey Kore'ye ait İHA bulundu

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bugün Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan tarafsız bölgedeki dağlık bir alanda Kuzey Kore'ye ait bir İHA bulunduğunu açıkladı.



Açıklamada, İHA'nın Kuzey Kore'ye dönerken çarpıp düştüğü ve araçta ABD'ye ait füze savunma sisteminin fotoğraflarını çeken bir kamera ve anten bulunduğu belirtildi.



Güney Kore, sınır bölgesine düşen insansız hava aracı için “ağır tahrik” yorumunu yaparak bunun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.



Kaynak : İHA