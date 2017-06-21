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Sınıra askeri sevkıyat

Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’in sınır bölgesine askeri yığınak yapılıyor.

Güncel / 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:38
Sınıra askeri sevkıyat
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Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattına batı illerinden gönderilen fırtına obüs topları, topçu bataryaları sevk edildi. Suriye’de terör örgütü PYD’nin uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına takviye yapılıyor. Batı illerinden yola çıkan fırtına obüsü ve topçu bataryaları 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine gönderildi.

Önceki gün bölgeye tank birlikleri zırhı personel taşıyıcıları, komando birlikleri sevk edilmişti.
Kaynak : İHA

KomandoTerör ÖrgütüAfrinFırtına ObüsüTürkiye


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