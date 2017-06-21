Savaştan kaçtı, Düzce’de ölmek istedi!

Olay, Düzce Merkez'de Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. Katında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre; 3 Yıl önce Irak'ta anne ve babasını kaybeden 24 yaşındaki Muna Khalid Abdulmaged, hayatını devam ettirebilmek için Türkiye'ye sığınarak Düzce'ye geldi.



Burada hayatını tercümanlık yaparak devam ettiren Muna Khalid Abdulmaged, gece saatlerinde girdiği depresyon sonucunda hayatına son vermek istedi. İlaç içerek bileklerini kesen Muna Khalid Abdulmaged, daha sonra bir umutla Sakarya'da yaşayan Iraklı Mahmud isimli bir arkadaşını arayarak intihar ettiğini söyledi.



Mahmud'un Düzce'deki arkadaşlarına haber vermesi üzerine Muna Khalid Abdulmaged'in yaşadığı daireye gelen Iraklı arkadaşları ve polis ekipleri kapıyı açtırdılar. Bilekleri kan içindeki Muna Khalid Abdulmaged'i kurtarmak için ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği ekipleri yaptı.



Ardından 112 ekiplerinin gelmesi ile Muna Khalid Abdulmaged, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 24 Yaşındaki Muna Khalid Abdulmaged hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA