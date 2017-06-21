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Şamil Tayyar: Bu organizasyon darbe senaryosunun bir parçası

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşünü Beyaz Tv ekranlarında değerlendirdi.

Güncel / 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:52
Şamil Tayyar: Bu organizasyon darbe senaryosunun bir parçası
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Murat Erçin'in sunduğu Son Söz programında konuşan Şamil Tayyar, CHP'nin yürüyüşünün planlı bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek 'Bu organizasyon darbe senaryosunun bir parçasıdır.' dedi. 


Yürüyüşe katılanların kendilerine göre haklı sebepleri olabileceğini ancak bu yürüyüşü planlayanların masum olmadığını düşündüğünü söyleyen Tayyar şu ifadeleri kullandı;

PLANLAYANLAR MASUM DEĞİL

Bu eylemi planlayanların ben masum olmadığını düşünüyorum. 16 Nisan referandumunu da içine katarak ben CHP'nin bir akıl tarafından yönetildiğini düşünüyorum. Bir akıl var. Sabıkalı ve kirli bir geçmişleri var. Zihin öyle kirli işlerle uğraşıyorlar ki o hortluyor hemen.

DARBE ORGANİZASYONUNUN BİR PARÇASI

Bu organizasyon darbe organizasyonunun bir parçasıdır. Onlara göre Gezi olaylarında olduğu gibi Türkiye iyi yönetilmiyor ve sokaklar öfke dolu. Ve artık Türkiye'de insanlar kendi geleceklerinden emin değiller duygusunu geliştirerek akıllarınca sokaktan yeniden bir iktidar devşirme peşindeler.

Erdoğan'a yönelik darbe planını 5 ay önceden haber vermişti 15 TEMMUZ'U 5 AY ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir darbe senaryosu hazırlandığını 5 ay önce haber vermişti.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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