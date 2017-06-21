Şamil Tayyar: Bu organizasyon darbe senaryosunun bir parçası

Murat Erçin'in sunduğu Son Söz programında konuşan Şamil Tayyar, CHP'nin yürüyüşünün planlı bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek 'Bu organizasyon darbe senaryosunun bir parçasıdır.' dedi.

Yürüyüşe katılanların kendilerine göre haklı sebepleri olabileceğini ancak bu yürüyüşü planlayanların masum olmadığını düşündüğünü söyleyen Tayyar şu ifadeleri kullandı;Bu eylemi planlayanların ben16 Nisan referandumunu da içine katarak benBir akıl var. Sabıkalı ve kirli bir geçmişleri var. Zihin öyle kirli işlerle uğraşıyorlar ki o hortluyor hemen.Onlara göre Gezi olaylarında olduğu gibiiyi yönetilmiyor ve sokaklar öfke dolu. Ve artık'de insanlar kendi geleceklerinden emin değiller duygusunu geliştirerekAK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir darbe senaryosu hazırlandığını 5 ay önce haber vermişti.