Özgecan'ın katilinin cezaevinde öldürülmesi davasında sona gelindi

İçel'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babası Necmettin Altındöken'in ise yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan 7 sanıktan 6'sının 8 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar değişen oranlarda cezalandırılması istendi.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Gültekin Alan katılmadı. Tutuksuz sanıklar Ahmet Tekin Baykal başka suçtan tutuklu bulunduğu Van, Hüsamettin Bağlar da yine başka suçtan tutuklu olduğu Kırıkkale Cezaevleri’nden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu.



Diğer sanıklar infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen Bağlar'ın eşi Gamze Bağlar, Ferat Yüksel ve Serkan Akkoca ve avukatlarının katıldığı duruşmada, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü iddia makamında yer aldı.



Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine Tülü, esas hakkındaki mütalaasını okudu.



Başsavcı Vekili Tülü, Özgecan Aslan’ın katili Ahmet Suphi Altındöken’i öldürüp babası Necmettin Altindöken’i de yaraladığı iddia edilen sanık Gültekin Alan’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıl, diğer sanıklar Ahmet Tekin Baykal’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl, Ferat Yüksel’in ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl, Hacı Ahmet Özdoğan’ın 11 yıl, Gamze Bağlar ve eşi Hüsamettin Bağlar’ın ise 8’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını, sanık Serkan Akkoca’nın ise beraatini talep etti.



Tülü ayrıca, kararla birlikte Baykal ile Yüksel’in tutuklanmalarını da istedi.



Sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaa için savunmalarını hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, karar için duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.



Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken (26) ile babası Necmettin Altındöken (51), 12 Nisan 2016'da Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Suphi Altındöken hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı.



Soruşturma kapsamında Alan ile olaya karıştıkları iddia edilen Hüsamettin ve eşi Gamze Bağlar ile Hacı Ahmet Özdoğan, Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel tutuklanmış, Serkan Akkoca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 25 Ocak’ta yapılan duruşmada Gültekin Alan dışındaki 5 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Kaynak : AA