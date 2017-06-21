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ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

ODTÜ bir kez daha eğitim, üretim yerine farklı bir konu ile gündemde; Tuvaletlerin cinsiyetsizleştirilmesi.

Eğitim / 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:29
ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin topladığı 400'den fazla imza ile artık erkekler ve kadınlar aynı tuvaleti kullanacak.

"MODERNLEŞME"

ODTÜ'de modernleşme adı altında tuvaletlerin birleştirilmesi "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir" afişleri ile duyuruldu. Kararın ardından farklı kesimlerden birçok yorum geldi.

Geçtiğimiz ay da LGBT yürüyüşü düzenleyen ODTÜ'lüler yürüyüş boyunca homofobi ve transfobiye karşı sloganlar atmıştı.


Orta Doğu Teknik ÜniversitesiHomofobi


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