ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin topladığı 400'den fazla imza ile artık erkekler ve kadınlar aynı tuvaleti kullanacak.



"MODERNLEŞME"



ODTÜ'de modernleşme adı altında tuvaletlerin birleştirilmesi "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir" afişleri ile duyuruldu. Kararın ardından farklı kesimlerden birçok yorum geldi.



Geçtiğimiz ay da LGBT yürüyüşü düzenleyen ODTÜ'lüler yürüyüş boyunca homofobi ve transfobiye karşı sloganlar atmıştı.





