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Nihat Doğan'dan Atatürk'e hakaretten tutuklanan Akar'a sert tepki

Nihat Doğan, Atatürk'e hakaretten tutuklanan Akar'a sert tepki gösterdi. Doğan, Zübeyde Hanım'ın vasiyetini canlı yayında okudu.

Televizyon / 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:40
Nihat Doğan'dan Atatürk'e hakaretten tutuklanan Akar'a sert tepki
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Nur cemaatinden olduğu ortaya çıkan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a iğrenç küfürler ederek Türkiye'yi ayağa kaldıran Hasan Akar, 43 gün sonra teslim oldu.

Tutuklanmasıyla birlikte, Söylemezsem Olmaz programında tekrar masaya yatırılan Nihat doğan'dan bir kez daha sert tepki geldi.

Nihat Doğan, 'Hasan Bey sen bir hocasın. Allah bana kul hakkıyla gelme diyor. Zübeyde Hanım'ın kul hakkına girdi. Zübeyde Hanım molladır. Vasiyeti var, kimse bilmez' diye konuştu ve Zübeyde Hanımın vasiyetini okuyrak nasıl biri olduğuyla ilgili bilgi verdi.

Doğan sözlerine şöyle devam etti:

'Atatürk'ü sevmeyebilirsin ama annesiyle ne işin var Hasan Efendi? Atatürk bizim ortak değerimizdir, Atatürk bizim olmazsa olmazımızdır, kurucu liderimizdir.'  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Söylemezsem OlmazZübeyde HanımAtatürkAllah


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