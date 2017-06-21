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Motosikletli dehşet: Rastgele ateş ettiler!

Gaziantep’te motosikletli şahıslar bayram alışverişi yapan vatandaşların üzerine rastgele ateş açtı, olayda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2017 Çarşamba 00:18
Motosikletli dehşet: Rastgele ateş ettiler!
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Olay bugün akşam saatlerinde Şehitkamil İlçesi, Şoför Ali Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 şahıs alışveriş yoğunluğunun yoğun olduğu bölgeye gelerek kalabalığın arasına rastgele av tüfeği ve tabanca ile ateş etti. Olayda vücuduna kurşun ve saçma isabet eden Zekeriya Melikşah, Tülay Gülderen, Dilek Demir, Dilan Demir ve Yağmur Çobanoğlu isimli 5 kişi yaralandı.

Olay sonrası kalabalığa ateş eden şahıslar geldikleri motosikletle ara sokaklardan kayıplara karışırken, yaralılar için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından 112 ekiplerince alınan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Diğer yandan 5 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan başından vurulan 25 yaşındaki Tülay Gülderen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak : İHA

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