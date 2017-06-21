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Mısır'dan skandal karar! 6 öğrenci...

Mısır'da Sisi rejimi, 6 üniversite öğrencisi hakkında idam cezası verdi.

Güncel / 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:25
Mısır'dan skandal karar! 6 öğrenci...

Mısır'da Yargıtay, 6 üniversite öğrencisi hakkında istenen idam cezasını onayladı.

İdam cezası onanan 6 öğrencinin ismi; Ahmet Velid, İbrahim El-azab, Halid Askar, Mahmud Wahba, Abdurrahman Attaya, Basim Muhsin.

AĞIR İŞKENCELER

Öğrenciler, Ocak 2014'te gözaltına alınmıştı. Aileleri ile tehdit edilen gençlerin, mahkemede işkenceyle itirafa zorlandığı belirtiliyor.

KURULUŞLARA ÇAĞRI

İdam cezası onanan üniversiteli gençlerin her an idam edilebileceği ifade ediliyor. İnsan hakları kuruluşları, üniversite okuyan gençlerin idam cezasının iptali için Mısır'daki Sisi rejimine çağrı yapıyor.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNDEN TEPKİ

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ın daha önceki dönemde aldığı idam kararlarını kınamıştı. Af Örgütü'nden yapılan açıklamada idam kararlarının Mısır'ın ulusal ve uluslararası hukuku hiçe sayması anlamına geldiği belirtildi.

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