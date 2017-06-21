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Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek

Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı yürüyüşe katılacaklarını açıkladı.

Güncel / 21 Haziran 2017 Çarşamba 23:32
Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 3. Köprü - 3. Havaalanı gibi projelere karşı yaptığı karşı hamlelerle sık sık gündeme gelen ve Hayır cephesinde yer alan Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan yine hükümet karşıtı bir eyleme katılacak.

Tezcan Karakuş Candan sosyal medyadan 22 Haziran'da Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Adalet Yürüyüşüne katılacaklarını açıkladı.



TABİPLER ODASI DA KATILIYOR

Öte yandan daha önce bir çok skandal açıklamaya ve eyleme imza atan Tabipler Odası'nın da telefonla bütün üyelerine mesaj yollayarak onları CHP'nin eylemine katılmaya çağırdı.

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