İçel'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Suat Ataman idaresindeki 38 NP 007 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus-İçel otoyolu Damlama mevkisinde A.A. yönetimindeki 06 YN 461 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile Derya ve Gülten Ataman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Servan (9) ile Enes Baran (2) Ataman ile ismi henüz belirlenemeyen 2 kişi ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.







Araçta sıkışan cenazeler ise İçel Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartılarak Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle tır sürücüsü de jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaynak : AA