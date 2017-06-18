USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Livaneli CHP'nin yürüyüşüne katıldı

CHP’nin istanbul Milletvekili Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşün 4. günü tamamlandı.

Siyaset / 18 Haziran 2017 Pazar 19:24
Livaneli CHP'nin yürüyüşüne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler bugün 20 kilometre yürüdü ve Kurtboğazı'ndan başlattıkları yürüyüşleri Kızılcahamam'a varılmasıyla tamamlandı. Şiddetli yağışa rağmen yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte şarkıcı Ege, Zülfü Livaneli ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yürüyenler arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde yoğun güvenlik önlemi alındı, jandarmaya ait iki TOMA ve bir akrep yol boyu ekibi takip etti. Ayrıca dağlık bölgelerde de kesin nişancılar yer aldı. Kaynak : İHA

Zülfü LivaneliKemal KılıçdaroğluBelediye BaşkanıGüvenlik ÖnlemiŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı