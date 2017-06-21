Külliye önünde ilginç görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı meslek gruplarından esnafla iftar sofrasında bir araya geldi.
Davete, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara ve İstanbul'da önemli devlet kurumlarının önünü kamyonlarıyla kapatan şoförler de iştirak etti.
15 TEMMUZ GECESİNİ HATIRLATTI
İftar davetine araçlarıyla gelen şoförlerin, kamyonlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne park etmeleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlatan görüntüler ortaya çıkardı.