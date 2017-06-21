Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz Maltepe'de bitmeyecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında ‘casusluk' suçlamasıyla 25 yıl almasının ardından Ankara'dan İstanbul Maltepe'ye ‘Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı.



'DEVAMI DA OLACAK'



Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker, yürüyüşün 6'ncı gününde yürüyüş sırasında konuştuğu Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları aktardı: “Eşi Selvi Hanım ile birlikte ritmik ve tempolu adımlarla yürürlerken Maltepe'den sonraki hedeflerini sordum. Kemal Bey, ‘Orada bitmeyecek. Devamı da olacak'dedi.” Kaynak : Cumhuriyet