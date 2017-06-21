Kılıçdaroğlu’ndan ‘sivil itaatsizlik’ çağrısı

Kılıçdaroğlu da tıpkı tutuklu Selahattin Demirtaş gibi bundan sonra sivil itaatsizlik eylemleri yapmak zorunda olduklarını söyledi.



KILIÇDAROĞLU İSYAN MI BAŞLATACAK



İkinci geziyi başlatmak isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada “Adalet özlemini bundan sonra sadece yürüyüşle değil, pek çok sivil itaatsizlik eylemiyle dile getirebiliriz, getirmek zorundayız.” diyerek sivil itaatsizlik yapacaklarını söyledi.



DEMİRTAŞ 'SİVİL İTAATSİZLİK' DEMİŞTİ



Tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş da 7 Haziran seçimleri öncesi yaptığı açıklamada baraj altında kalmaları halinde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacaklarını açıklamıştı.



Demirtaş canlı yayında tehdit etti: Barajı geçemezsek... Kaynak : Beyaz Gazete Özel