USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kendini ihbar eden FETÖ üyesine hapis şoku!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Aralık 2014'te gönderdiği dilekçede, '20 yıldır örgüt içinde yer aldığını' yazarak kendini ihbar eden, FETÖ'ye bağlı okullarda çalışan öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yaşam / 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:40
Kendini ihbar eden FETÖ üyesine hapis şoku!

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, meslekten ihraç edilmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı dilekçede '20 yıldır örgütün içinde yer aldığını yazan' öğretmen Alper Ertürk, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2. duruşmasına, KHK ile kapatılmadan önce FETÖ'ye bağlı okullarda çalışan tutuklu sanık Ertürk, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanığın 18 Aralık 2014'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere sunduğu ve 'Camia, cemaat gibi adlarla anılan hizmet hareketinin içinde 20 yıldır bulunuyorum. Eğer camia bir örgütse, Zaman gazetesi okumak, STV izlemek suçsa ben de kendimi ihbar ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum.' ifadelerinin yer aldığı dilekçe okundu.

Daha sonra savunma yapan Ertürk, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, telefonundaki ByLock programını kullandığı yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kaynak : AA

ÖğretmenHapis CezasıTutuklu SanıkFetö Terör ÖrgütüCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı