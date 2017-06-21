USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İspanyol şarkıcı Buika, Antalya'ya geliyor

İspanyol şarkıcı Buika, dünya turnesi kapsamında Antalya’da sahne alacak.

Kültür-Sanat / 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:05
İspanyol şarkıcı Buika, Antalya'ya geliyor

Flamenko, caz ve Rumba ritimlerini harmanlayarak eşsiz bir müzik ortaya çıkaran İspanyol müziğinin kraliçesi Buika, Dünya turnesi kapsamında Antalya'ya geliyor. Buika, ilk konserini bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Festivali-OrangeFest 2017'de etkinlikleri kapsamında verecek. 4 bin yıllık Arykanda Antik Kenti'nde 7 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek konser saat 21.00'de başlayacak. Buika, ikinci konserini ise 8 Temmuz Cumartesi günü Antalya'da Kepez Park Orman'daki Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu'nda verecek.

Ünlü İspanyol şarkıcı, ikinci albümü “Mi Nia Lola” albümü ile İspanyol Müzik Ödülleri'nde “En İyi Prodüksiyon” ve “En İyi İspanyolca Albüm” dallarında, “El Ultimo Trago” albümü ile de “En İyi Tropikal Albüm Grammy” ödülünü aldı.

‘Vivir Sin Miedo' albümünde kendi şarkılarını yazan Buika, Reggae, Ragga, Flamenko, R&B, Afrobeat ve Gospel'ı muhteşem bir şekilde harmanlıyor. Önceki çalışmalarında da Flamenko ile Caz'ı bir araya getiren sanatçı, Flamenko'yu farklı boyutlara taşıyıp dünya müziğine yepyeni bir tarz kazandırıyor.

'El Ultimo Trago' albümü ile 2010 Latin Grammy Ödüllerinde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi olan ünlü sanatçı Sanatçı, ayrıca 2010 yılında dünyada 50 harika sesten biri olarak seçildi.

Son çalışması 'Para Mi' (Benim İçin) ile hayranlarına yepyeni şarkılarını sunarken, kariyerinin unutulmaz şarkılarını söyleyerek muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak. Kaynak : İHA

İspanyolcaFlamenkoArif Nihat AsyaUluslararasıŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı