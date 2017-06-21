Flamenko, caz ve Rumba ritimlerini harmanlayarak eşsiz bir müzik ortaya çıkaran İspanyol müziğinin kraliçesi Buika, Dünya turnesi kapsamında Antalya'ya geliyor. Buika, ilk konserini bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Festivali-OrangeFest 2017'de etkinlikleri kapsamında verecek. 4 bin yıllık Arykanda Antik Kenti'nde 7 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek konser saat 21.00'de başlayacak. Buika, ikinci konserini ise 8 Temmuz Cumartesi günü Antalya'da Kepez Park Orman'daki Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu'nda verecek.



Ünlü İspanyol şarkıcı, ikinci albümü “Mi Nia Lola” albümü ile İspanyol Müzik Ödülleri'nde “En İyi Prodüksiyon” ve “En İyi İspanyolca Albüm” dallarında, “El Ultimo Trago” albümü ile de “En İyi Tropikal Albüm Grammy” ödülünü aldı.



‘Vivir Sin Miedo' albümünde kendi şarkılarını yazan Buika, Reggae, Ragga, Flamenko, R&B, Afrobeat ve Gospel'ı muhteşem bir şekilde harmanlıyor. Önceki çalışmalarında da Flamenko ile Caz'ı bir araya getiren sanatçı, Flamenko'yu farklı boyutlara taşıyıp dünya müziğine yepyeni bir tarz kazandırıyor.



'El Ultimo Trago' albümü ile 2010 Latin Grammy Ödüllerinde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi olan ünlü sanatçı Sanatçı, ayrıca 2010 yılında dünyada 50 harika sesten biri olarak seçildi.



Son çalışması 'Para Mi' (Benim İçin) ile hayranlarına yepyeni şarkılarını sunarken, kariyerinin unutulmaz şarkılarını söyleyerek muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak. Kaynak : İHA