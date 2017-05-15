İlahiyatçı Emre Dorman Açıklaması 'Aklımız En Önemli Hazinemizdir'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Akçakoca Konferans Salonu’nda Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi İlahiyatçı Emre Dorman tarafından seminer verildi.



Dorman "İslam’da Akıl" konulu seminerinde aklın en önemli hazine olduğunu vurguladı. İslam’ın ilk ayetinin akıl olduğunu belirterek konferansına başlayan Emre Dorman, "Allah’ın yarattığı nimetleri ve hayatımızı anlamanın temel kaynağı akıldır. İslam’da akli şirazesi yerinde olmayan kimse hiçbir şey ile yargılanamaz. Müslümanlığın temelinde aklın üstünlüğü söz konusudur. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de düşünmeye ve anlamaya yönelik binlerce ayet vardır" dedi.



Eğer ahlaklı bir insan olarak anılmak istiyorsak aklımızı sonuna kadar kullanmalıyız" diyerek konuşmasını sürdüren Dorman, "Aklı kullanmak Allah’ı anlamanın ilk adımıdır. Allah’ı anlayarak ona uygun ve iyi yetişmiş bir Müslüman olabilmek için aklımızı kullanarak, dinimize yönelmeli ve anlamaya çalışmalıyız. Her zaman düşünerek ve araştırarak bazı sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Kur’an-ı Kerim ancak araştıran, düşünen ve bu konuda akıl yürüten insanlar tarafından anlaşılabilir. Kur’an’ı anlamak başarılı ve ahlaklı bir insan olmanın en önemli yoludur" diye konuştu.



Geçmiş zamanlarda Müslüman alimlerin aklı en iyi seviyede kullandığını belirten Dorman, "Geçmişe baktığımızda bir çok bilim adamının Müslümanlar arasından çıktığını söyleyebiliriz. Önceden alimler bilimsel çalışmalarında Kur’an-ı Kerim’i rehber olarak kabul ederdi. Bunu bu devirlerde kaybettik, rehberimizi hayatımızın her anında ve bilimde Kur’an-ı Kerim olarak kabul etmeliyiz" şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA