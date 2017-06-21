Sultan 2. Abdülhamid'in üçüncü kuşak torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu ile eşi Farizet Osmanoğlu, TRT'de yayımlanan Payitaht oyuncularını iftar davetinde ağırladı.



Nilhan Sultan Köşkü'ndeki etkinliğe katılan Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun oğlu Orhan Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının son günlerinin yaşandığını belirterek, 'Çok mübarek, hayırlı ve güzel bir ramazan geçirdik. Serin serin bir ramazan geçirdik. Hakikaten bu son günlerin idrakını inşallah hepimiz biliriz. Başta babamız, aile reisimiz Harun Osmanoğlu ile Payitaht ekibine bir iftar yemeği vermek istedik. Hem bir teşekkür hem bir iftar yemeği.' dedi.



Orhan Osmanoğlu, bu hafta sezon finali yapan dizideki oyuncu ekibini davet ettiklerini kaydederek, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu ve Aydın Sigalı'nın katıldığını dile getirdi.



Dizinin danışmanlarından biri de olan Orhan Osmanoğlu, set arkasında çalışan gönüllü ekibini de davet ettiklerini sözlerine ekleyerek, 'Hanedandan, babam ve babamın ailesi, kardeşlerim ve çocuklarım var. Kendi aramızda, Payitaht ekibine bir iftar yemeği vermek istedik. Hayırlı bayramlar şimdiden.' diye konuştu.



'Gadre uğramış insanların öykülerini anlatıyoruz'



Dizide Emanuel Karasu karakterini canlandıran oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da hanedan üyeleriyle iftarda buluşmanın müthiş bir duygu olduğunu söyleyerek, 'Yıllar sonra, zaman makinesinden fırlayıp gelmiş gibi Abdülhamit Han'ın torunları ve ailesiyle beraber iftar yapacağız. Müthiş bir keyif. Biz dedelerini, dedelerimizi anlatıyoruz. Onların kanından bizim candan dedelerimizi anlatıyoruz ve onlarla bu akşam burada harika bir manzarada iftar yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.



Payitaht'ın bu anlamda duygusal bir tarafı da olduğunun altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:



'Çünkü gadre uğramış insanların öykülerini anlatıyoruz. O dönem Osmanlı İmparatorluğu parçalanma sürecinde. Bir hakanın, bir padişahın yalnızlığını anlatıyoruz. Aile neler çekmiş? İşte onların torunlarıyla bugün burada zaman zaman oraya yansımayan şeyleri de konuşuyoruz. Bu da keyifli oluyor. Hepsini senaryoya yansıtamıyoruz. Bu manada hüzünlü ve keyifli. Aynen şu anda çalan, bizim Payitaht dizisinin müziği gibi. Biraz coşkulu. Hepsi bir arada.'



Orhan Osmanoğlu'nun kızı Nilhan Osmanoğlu ise ramazanın son günlerinin yaşandığını aktararak, 'Allah bizi nice ramazanlara, bayramlara ulaştırsın inşallah. Payitaht ekibini burada ağırlıyoruz. Onun dışında da değerli misafirlerimiz var. Burası biraz ufak bir mekan olduğu için herkesi çağıramadık. Affola.' dedi.



Etkinliğe AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ve ilahiyatçı yazar Fatih Çıtlak'ın yanı sıra Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek de katıldı. Kaynak : AA