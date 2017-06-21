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Fazıl Say, Viyana Oda Orkestrası ile konser verdi

Piyanist Fazıl Say, 31. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında İsveçli Şef Ola Rudner yönetimindeki Viyana Oda Orkestrası ile Efes Büyük Tiyatro'da konser verdi.

Kültür-Sanat / 21 Haziran 2017 Çarşamba 04:06
Fazıl Say, Viyana Oda Orkestrası ile konser verdi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 31. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında tarihi Efes Antik kentinde yer alan Büyük Tiyatro'da sanatseverlerin karşısına çıkan Fazıl Say, konserin ilk bölümünde L. V. Beethoven ve W. A. Mozart'ın bestelerini seslendirdi.

İkinci bölümde Felix Mendelssohn'un bestelerini sunan İsveçli şef Ola Rudner yönetimindeki Viyana Oda Orkestrası, izleyiciler tarafından konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Festival yarın akşam Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Polonya'nın çok yönlü piyanisti Pawel Kowalski'nin konseriyle devam edecek.

Kaynak : AA

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