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Eski futbolcu otel odasında ölü bulundu!

Dardanelspor ve Batman Petrolspor gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Turgay Arı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı oteldeki odasında ölü bulundu.

3. Sayfa / 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:40
Eski futbolcu otel odasında ölü bulundu!

Bodrum ilçesinde eski futbolcu Turgay Arı, çalıştığı otelin odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi mevkisindeki bir apart otelde işe yeni başlayan Turgay Arı'nın (45) iki gündür kaldığı otelin odasından çıkmaması ve telefonunu açmaması üzerine, otel yetkilileri durumdan şüphelendi.

Odanın penceresinden içeri bakan yetkililer Arı'yı, yatağın üzerinde ağzından kan gelmiş halde hareketsiz yatar halde gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan incelemede, Arı'nın yaklaşık iki gün önce öldüğü belirlendi. Arı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eski futbolcu olan Arı'nın 1992-1998 arasında Dardanelspor, Bigaspor, Batman Betrolspor, Mardinspor ve Seyrantepe Yeşilcespor takımlarında forma giydiği öğrenildi.

Kaynak : AA

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