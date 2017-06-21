'Eşcinselim' savunmasını hakim yemedi

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyası ve mahkemenin 15 Haziran tarihli gerekçeli kararına göre, geçen yıl 10 Ağustos günü yaşanan olaya ilişkin süreç şöyle gelişti:



ELİ KALÇAMIN YANINDAYDI



Üniversite öğrencisi A.Y. (24) Kadıköy’de bulunan bir sinema salonuna gitti. A.Y’nin sol tarafındaki koltuğa Ayhan K. (42), K.’nın yanına ise arkadaşı C.G. oturdu. Salonda film başladı; ışıklar kapatıldı. Y., bir süre sonra yan tarafındaki kişinin kendisine dokunduğunu fark etti. Y. o anları ifadesinde “Ben film boyunca birkaç kez sanığın oturduğu tarafımda rahatsızlık hissettim. Ancak tam olarak emin olamadığım için kazara olabileceğini düşünerek, koltuk pozisyonumu değiştirdim. Son defasında refleks olarak elimi yanıma doğru attığımda sanığın elini, koltuğun alt kısmında kalçamın yanında yakaladım. ‘Ne yapıyorsun’ dedim. ‘Bir şey yapmıyorum’ dedi. Hemen akabinde yanında bulunan arkadaşı saldırgan şekilde konuşmaya başladı. Şikâyet etmek üzere kalkıp çıkışa yöneldim” şeklinde anlattı.



ŞOKA UĞRADIM FENALAŞTIM



Suçlanan isim Ayhan K. ise ifadesinde “Film sona erdi; biz dışarı çıkmak için hazırlık yaptık. Bu sırada müşteki (A.Y.) geçmek için izin istedi. Yanımızdan geçtiği sırada ‘Beni elliyorsun, taciz ediyorsun’ dedi. Ben bunun üzerine şoka uğradım. Kalp rahatsızlığım vardı, rahatsızlandım. Yanımda bulunan erkek arkadaşım C. müştekiye, bizim eşcinsel olduğumuzu, öyle bir şey olamayacağını söyledi. Ancak müşteki daha yüksek sesle bağırdı. Bunun üzerine etrafta toplananlar oldu. İnsanlar galeyana geldi. Ben fenalaştım. Orada bulunanlardan biri beni dışarı çıkardı. Arabada ilacım vardı onu aldık daha sonra telefondan arandım ve karakola geçtim” dedi.



LGBTİ BİREYLERE SEMPATİM VAR



Mahkeme, sanık Ayhan K.’nin avukatının talebi sonrası birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklardan H.G. “Bunlar içeriye el ele ve samimi şekilde girdikleri için dikkatimi çekti. Film boyunca herhangi sıra dışı bir şey olmadı. Benim LGBTİ bireylere sempatim var. Zararsız ve ezilen insanlar olduklarını düşünürüm” derken, R. F. D. ise olaya ilişkin tanıklığını “Biz bunu yapacak adamlar değiliz. Eşcinseliz” diye bağırması üzerine olayı duydum” dedi.



AYHAN’IN BAŞI OMZUMDAYDI



Ayhan K.’nın arkadaşı C.G. ise “Eşcinsel bir çiftiz. Ayhan’ın başı benim omzumdaydı. Eğer hareketlilik hissetseydim ben rahatsız olurdum. Eşcinsel olduğumuz için herhangi bir bayan ile yakınlaşmamız olamaz. Olay tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklanmaktadır” şeklinde ifade verdi.



AVUKATI TATİL BİLETLERİNİ PAYLAŞTI



K.’nın avukatı Emel Yavaş da mahkemede yaptığı savunmada müvekkilinin eşcinsel olduğunu belirterek, Ayhan K. ile erkek arkadaşı C. G.’nin birlikte tatile gittiklerine dair evrakları paylaştı. K.’nın avukatı savunmasında ayrıca müvekkilinin güvenlik görevlisi olduğunu, ceza alması halinde mesleki açıdan mağdur olacağını kaydetti.



TANIKLAR, SANIK İLE ARKADAŞ



A.Y.’nin avukatı Esin Kılıç ise savunmasında, mahkemece dinlenen tanıkların yalan beyanda bulunduğunu, sanık K. ve arkadaşı C.G. ile tanıkların arkadaş olduklarına dair Facebook kayıtlarını mahkemeye sundu. Mahkeme, tüm tarafların savunmalarını dinledikten ve delilleri topladıktan sonra kararını verdi. Mahkeme Ayhan K.’nın 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 2013 yılında da aldığı bir cezası olan K.’nın kararı kesinleştiğinde hapse girecek.



KARAR: HİÇ YOKTAN NİYE ORTAYA ATSIN



Gerekçeli kararda A.Y. ile ilgili “Müştekinin daha önce tanımadığı, aralarında husumet bulunmayan sanık hakkındaki kendisine de başkaca bir yarar sağlamayacak nitelikteki iddiaları hiç yoktan ortaya atması da hayatın olağan akışına uygun ve makul değildir” değerlendirmesi yer aldı. Kararda, tanık ifadelerinin ise doğru olmadığı yönünde şüphe oluştuğu kaydedildi.



AV. KILIÇ: SESİNİ DUYURMAK İSTİYORDU



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan A. Y.’nin avukatı Esin Kılıç “Müvekkil pırıl-pırıl, gencecik bir üniversite öğrencisi. Hiç tanımadığı, kendisinden 20 yaş büyük bir erkek hakkında durduk yerde iftira atması ve bu davanın takipçisi olması hayatın olağan akışına uygun değildi ve öyle de çıktı. A.Y. başlangıçta umutsuzdu. Herkes onu bu davadan vazgeçirmeye çalışmıştı. Ama bir o kadar da kararlıydı. Çünkü tacize uğramıştı ve sesini duyurmak istiyordu. Sanığın cinsel tercihine saygı duyuyoruz. Ancak eşcinsellik savunmasını kabul etmediğimizi mahkemede de beyan ettik. Zira, eşcinsellik, cinsel sapkınlığı ortadan kaldıran bir unsur değil. Cinsel suçlulara cesaret veren, mağdurların ve toplumun sessizliği... “ şeklinde konuştu.