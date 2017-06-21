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Ergenekon Davası'nda ara karar

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Güncel / 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:20
Ergenekon Davası'nda ara karar

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyeti, taleplere ilişkin ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 'İnternet andıçları' ve 'İrticayla mücadele eylem planı' çalışmalarının bilgileri dahilinde olduğu iddia edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, aralarında Danıştay saldırısını gerçekleştiren hükümlü Alparslan Arslan ile silah temin eden 4 kişi hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmederek, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.

Ergenekon Davası'nda savcıdan İlker Başbuğ talebi

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