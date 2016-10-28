Emre Dorman yine ezber bozdu

Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ne var ne yok?' programına konuk olan ünlü ilahiyatçı Emre Dorman canlı yayında izleyicilerden gelen sorulara yanıt verdi.



Ku'an-ı Kerim'in akla ve bilime bakışı ibadetin önemi, Kur'an-ı Kerim'e göre hayatın anlamı, Allah'ın rızası ve cennet, ahiret, hesap, adalet gibi konulara canlı yayında açıklık getiren Dorman'ın Hristiyanlık ve cennet konusundaki sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



HRİSTİYANLAR DA CENNETE GİDECEK Mİ?



Türker Akıncı bir izleyiciden gelen ' Cennet cehennemle hiç tanışmamış bir çocuk nereye gidecek?' sorusuna Emre Dorman'dan ezber bozan bir yanıt geldi.



Dorman, Hristiyanların cehenneme gideceği yönünden bir inanış olduğunu söylerken, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadenin geçmediği belirtti.



Dorman sözlerini şöyle sürdürdü;



ALLAH ADALET SAHİBİDİR



Allah adalet sahibidir ve amellerine göre hüküm verecektir. Hristiyan birisi de cennete gidebilir. Allah'a ortak koşmaması, Allah'a iman etmesi, ahiret gününe iman etmesi gibi işler yapması gerekir. Aynı şey Müslümanlar içinde geçerli.



AKLA UYGUN BİR ŞEY Mİ?



Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları bir çok kez eleştirilir ve yaptıkları bir çok hataya yer verilir. Bunun bahsedilmesinin sebebi ibret alalım ve aynı hataları yapmayalım diyedir. Bunlar hak bir din olarak inmişlerdir. Allah'ın daha önce göndermiş olduğu bir dine inanması sebebiyle o insanı cehenneme göndermesi kabul edilebilir yada akla uygun bir şey midir?











