Emin Pazarcı Kılıçdaroğlu'na o itirafını hatırlattı

Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde SSK müfettişlerince 'kurumu zarara uğratmakla' suçlanan ve 'Bilgisayar ihalesinde bir firmayı kayırma' iddiasıyla hakkında ceza davası açılan F.A'yı her şeye rağmen görevden almadığını yazdı.



Bu skandalı yazdığını ve Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ifade eden Pazarcı 'Kılıçdaroğlu beni aradı ve rahatsızlığını dile getirdi. 'Bu kişiyi görevde tutmak sizce doğru mu?' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu'nun 'F.A. zaten beraat edecek' dediğini kaydetti.



20 yıl önce gerçekleşen bu olayı hatırlatan Pazarcı 'Bugün elinde adalet dövizi elinde adalet istiyoruz diye yollara düşen Kılıçdaroğlu işte böyle bir portre' dedi.



İşte o yazı;



Adalet aradığını söylüyor ve peşine bir kalabalık takmış, yürüyor. Gandi taklidi yapıyor, “haktan, hukuktan” bahsediyor. Kameralar her kendisine yöneldiğinde, üzerinde “adalet” yazılı levhayı biraz daha yukarı kaldırıyor.



Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten adalet mi arıyor?



Ben buna inanmıyorum. Çünkü, geçmişini biliyorum. Kendisinin bu konuda itirafları var. 20 yıl geriye gittim, araştırdım ve belgesini de buldum.



1998 Yılı'nın başlarıydı. Kemal Bey de SSK Genel Müdürüydü. Kurumda skandal denilebilecek bir uygulamayı ortaya çıkardım. Gazetecilik görevimin gereğini yapıp, kamuoyuyla paylaştım…



SSK'nın Bilgi İşlem Dairesi'nde büyük bir garabet vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, akıllara durgunluk verecek bir uygulamanın altına imza atmıştı. Daha önce SSK müfettişlerince “kurumu zarara uğratmakla” suçlanan ve “Bilgisayar ihalesinde bir firmayı kayırma” iddiasıyla hakkında ceza davası açılan F.A görevine devam ediyordu.



Üstelik, yeni bir bilgisayar ihalesi gündemdeydi. Kararı yine F.A verecekti. Olacak iş değildi, ama olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, bu kişiyi görevden almamakta direniyordu.



Yazdım bunları. Tabloyu ortaya koydum…



Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın sanığı F.A, mağduru ise SSK Genel Müdürlüğü idi. Ayrıca Genel Müdürlük, Asliye Ticaret Mahkemesi'ne bir de alacak davası açmıştı. F.A'dan “kurumu zarara uğrattığı” gerekçesiyle tazminat talep ediyordu.



Görüntüye bakınca, tam bir kuzunun kurda emanet edilmesi durumuyla karşı karşıyaydık. F.A, zararla uğratmakla suçlandığı, mahkemelik olduğu, kendisine tazminat davası açan SSK'nın Daire Başkanlığı koltuğunda oturuyordu. Üstelik, “zarara uğratmakla” suçlandığı SSK yeni bir bilgisayar ihalesi açmıştı. Kararı yine O verecekti.



Büyük bir skandalla karşı karşıyaydık. Durum bu olunca, bir yazı yazıp dönemin Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum:



“Kurumla iş yapan firmaları kayırmakla suçlanan ve yargılanan bir insanın hâlâ aynı görevde tutulması sizce doğru mu?”



Ve ekledim:



“Türkiye'de bu görevi yapacak F.A'dan başka kimse yok mu?



Kemal Bey, hemen telefona sarılıp aradı. Yazdığım yazıdan dolayı rahatsızlığını ortaya koydu.



Bana ne cevap verdi biliyor musunuz?..



“F.A zaten beraat edecek” dedi.



YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ









