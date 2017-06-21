Emekli maaşına ek zam

Emeklilerin Temmuz zammına adım adım yaklaşılıyor. Kesin zam oranı için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarına çevrilirken, emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Ocak-Haziran enflasyonu tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.48, memur emeklisine yüzde 3.48 fark + 4 zam öngörülürken, maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de yükselecek. Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. Memur emeklilerinde ek ödeme tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (çok düşük maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz'da maaşlar artacağı için emeklilerin ek ödemeleri de yükselecek.



NASIL DEĞİŞECEK?



Örneğin; Haziran ayı net maaşı 2 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 80 lira da ek ödeme alıyordu. Yani emeklinin eline ayda 2 bin 80 lira geçiyordu. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yani Temmuz zammı yüzde 6.48 olursa, 2 bin liralık net maaş 2 bin 129 lira 60 kuruşa yükselecek. Buna bağlı olarak ek ödeme tutarı da 85 lira 18 kuruşa çıkacak. Bu durumda emeklinin Temmuz'da eline geçecek para (net maaş + ek ödeme) 2 bin 214 lira 78 kuruş olacak.



HESAP YÖNTEMİ MAAŞLA



Haziran ayı net maaşı 2 bin lira olan memur emeklisi de aylık 80 lira ek ödeme alıyordu. Yani emeklinin eline ayda 2 bin 80 lira geçiyordu. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.48 çıkarsa, memur emeklilerinin maaşına yüzde 3.48 fark ve yüzde 4 zam yansıtılacak. Bu durumda maaş 2 bin 152 lira 38 kuruşa çıkacak. Ek ödeme tutarı da 86.09 liraya ulaşacak. Böylece emeklinin aylık geliri (net maaş + ek ödeme) 2 bin 238 lira 47 kuruşa çıkacak.

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