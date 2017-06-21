USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Elektrik Teline Takılan Metal Levhalardan Çarpıldı

Bolu’da, bir işçinin apartmanın 3. katına balkondan sokmak istediği metal levhalar elektrik tellerine takılınca, elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2017 Çarşamba 18:35
Elektrik Teline Takılan Metal Levhalardan Çarpıldı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Nazif Onbaşı Sokak üzerinde bulunan ve halen yapım aşamasında olan bir apartmanın 3. katında cam balkon yapımında çalışan 29 yaşındaki Emrah Çevik isimli işçi, metal levhaları iple bağlayarak balkondan dairenin içine almak istedi. Çalıştığı dairenin ön kısmında bulunan elektrik tellerini fark etmeyen işçi, iple bağladığı metal levhaları yukarı çektiği sırada levhalar rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerine takıldı.

Metal levhaların elektrik tellerine takılmasıyla birlikte Emrah Çevik, elektrik çarpmasıyla bir anda yere yığıldı. Beraber çalıştığı arkadaşlarının 112 Sağlık ekiplerini aramasıyla Çevik olay yerine gelen ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Elektriklerin kesildiği Nazif Onbaşı Sokak’ta yaşayan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadılar.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

Elektrik ÇarpmasıAğır Yaralı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı