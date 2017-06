Düzce Belediye Başkanı'ndan 'rabia heykeli' açıklaması

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Kuyumcuzade Bulvarı, Rıhtım Caddesi ve yeni açılan Ela Bahriye Oral Bulvarı kesişim noktasında oluşturulan yeni meydanın göbek bölümüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta vurguladığı 'Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet' ilkesinin sembolü olan 'Rabia' anıtı yerleştirildiğini hatırlattı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkede birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ve barışa ne kadar büyük ihtiyaç duyulduğunun görüldüğünü aktaran Keleş, milli ve manevi değerler olan bayrak, vatan, millet, devlet kavramlarına her zaman ve her yerde vurgu yapılmasının gerekliliğini anlattı.



Kavşağa konulan 'Rabia heykeli'ne yönelik eleştirilere değinen Keleş, 'Milletimizin, devletimizin, vatanımızın ve bayrağımızın yaşaması, bu kötü ve menfur saldırının bir kez daha tekerrür etmemesi ve yaşananların unutulmaması için halisane duygularla yaptırdığımız bu eser, ne yazık ki malum çevrelerce çarpıtılmaya çalışılmış, özellikle sosyal medya üzerinden, her zaman olduğu gibi hakkımızda karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. Ne acıdır ki Düzcemizde de daha önceki zamanlarda yaptığımız sokak aydınlatmalarına, saat kulelerine, anıt çeşmelere, süs havuzlarına ve daha birçok güzel hizmetlerimize karşı çıkanlar, savaş açanlar, bu konuda da malum ulusal basın çevrelerinde, güzel Düzcemizi karalamayı ve küçük düşürmeyi alışkanlık haline getirenlerin cehennemine odun taşımayı ihmal etmemişlerdir.' değerlendirmesinde bulundu.







Keleş, yaptıkları çalışmalara saygıdeğer Düzce halkı ve Yüce Allah'ın şahit olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



'Özellikle Ulu Önder Atatürk'ün yine bizim yaptırdığımız Türkiye'de bir eşi daha olmayan anıtını yıkarak yerine bu anıtı yerleştirdiğimiz yalan ve iftirası, bütün söylenenlerin üzerine adeta tüy diken cinsten olmuştur. Bizler, tüm çalışanlarımızla birlikte, gece gündüz demeden, depremlerle yerle bir olmuş kentimizi bir an önce bölgenin parlayan yıldızı yapma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz.'









Kaynak : AA