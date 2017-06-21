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Dolar 3.55'e yaklaştı!

Dolar/TL uluslararası piyasalarda 3.5468 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi / 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:42
Dolar 3.55'e yaklaştı!

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5468 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5390'dan kapatmıştı.

Euro/TL 3.9502'den işlem görürken, euro/dolar 1.1135 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 45.92, altının ons fiyatı da 1246.78 dolardan işlem görüyor.

Haftaya 3.48 seviyelerinde başlayan dolar kuru, iki gün içerisinde gerçekleşen kademeli yükselişler sonrasında dün 3.54 seviyesinin üzerine çıktı. En son 1 hafta önce bu seviyeleri gören kurda yükselişin dolardaki küresel etkiden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de benzer kayıplar yaşandı.

Doların önemli para birimleri karşısında güçlenmesinin içeride dolar/TL paritesini de yukarı ittiğini dile getiren analistler, bu gelişmelerin geçici bir etki olduğunu düşünüyor. Tekrar geriye dönüşlerin etkili olacağı düşünülen TL için pozitif görünümün olağanüstü gelişmeler olmazsa haziran-temmuz aylarında devam etmesi bekleniyor.
Kaynak : İHA

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