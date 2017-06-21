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Devlet Bahçeli bombaladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı bahane ederek Ankara'dan istanbul'a başlattığı yürüyüş hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:16
Devlet Bahçeli bombaladı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, CHP'lileri adeta topa tuttu.

Bahçeli 'Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin!' dedi. Devlet Bahçeli açıklamasında Yusuf Has Hacib'in sözünden de örnek verdi. 

Bahçeli şu açıklamalarda bulundu; 

Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin!

Büyük Türk düşünürü, yüz akımız, iftiharımız Yusuf Has Hacib bakın ne söylemiş, neyi öğütlemiş:

“Yararsız kişiye yakın yürüme, yararsızlığı sana gelir, bırakmaz yakanı. Çok gördüm iyi olarak anılan kişileri, kötüye katılınca bozuldu işleri”   

Yürüyüşe yeni katılımcılar mümkündür, an meselesidir. Adaletsizlikten yakınan yeni yüzler var ya, Mao gibi yürüyüşe geçebilecektir.

Nasıl olsa Hisseli Hayırcılar Kumpanyası faaliyettedir. Hisse sahipleri yürüye yürüye nereye kadar gidecek, sabırla beklemek gerekecektir.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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