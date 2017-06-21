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Denizde kaybolan gencin son görüntüsü

İstanbul Üsküdar’da denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir’in son görüntüleri ortaya çıktı. Deniz polisi ile Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından gencin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

3. Sayfa / 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:58
Denizde kaybolan gencin son görüntüsü
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Üsküdar Çengelköy'de dün akşam saatlerinde serinlemek için 5 arkadaşıyla birlikte denize giren ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir'in son kez denize girdiği görüntüleri ortaya çıktı. Denize giren 5 arkadaş akıntıya kapılması tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek gençleri denizden çıkardı. Ancak denizden çıkarılamayan Muhammet Hasan Demir bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının kendisini bulamaması üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir bot ile “kurbağa adam” ve “balık adam” diye tabir edilen dalgıçlar sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler dün akşamdan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara veren ekipler, sabah saatlerinde Deniz Arama ve Kurtarma ekiplerinin de desteğiyle tekrardan çalışmalara başladı.

Kaynak : İHA

Çengelköy


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