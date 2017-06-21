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Çocuklar uçucu madde için birbirini darp etti

Adana’da poşete koydukları uçucu maddeyi süs havuzunda serinlerken çekmek isteyen çocuklar birbirini darp etti.

3. Sayfa / 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:05
Çocuklar uçucu madde için birbirini darp etti
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 8-10 yaşlarındaki iki çocuk, serinlemek için belediyenin süs havuzuna girdi. Bu sırada 10 yaşlarındaki çocuk, poşet içine koyduğu uçucu maddeyi çekmeye başladı.

Bir süre uçucu maddeyi çektikten sonra 8 yaşlarındaki çocuk aynı maddeyi alarak çekmeye başladı.

Bunun üzerine büyük olan, küçük çocuğun elindeki uçucu maddeyi zorla alıp çekmeye devam etti. Bir süre sonra da 14 yaşlarında bir başka çocuk gelerek maddeyi istedi. Vermek istemeyen çocuğu darp edip zorla elindeki maddeyi aldı. Bir süre maddeyi çeken çocuğa bu kez de ağlayan 10 yaşlarındaki çocuk saldırdı. Uçucu madde bağımlılığından gözü dönen ve kendinden büyük çocuğu kovalayan çocuk, eline geçirdiği bir kaya parçasını ona fırlattı. Atık kağıt aracının arkasına saklanan çocuğa, şans eseri kaya isabet etmedi. Çocuklar daha sonra süs havuzun etrafından uzaklaşarak gözden kayboldu. Kaynak : İHA

Uyuşturucu Madde


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