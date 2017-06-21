Çanakkale'de Film Sahnelerini Aratmayan Kovalamaca

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Pazarı’nda balıkçı tezgahlarına zarar verdiği öne sürülen 2 şahsı vatandaşlar polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerine saldıran şüphelilerden birisi biber gazı ile etkisiz hale getirilirken, diğer şüpheli ise kaçmaya başladı.



Pazar yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri motosiklet ve araçla şahsı takip etti. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak : İHA