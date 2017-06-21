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Bursa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Türkiye, çeşitli şehirlerde bonzai komasına giren gençlerin görüntüleriyle kahrolurken, Bursa polisi bonzai satıcılarına karşı helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi. 50 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 60 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

3. Sayfa / 21 Haziran 2017 Çarşamba 20:05
Bursa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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Bursa şehir merkezi ile tüm ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonlarda aranmadık ev, bakılmadık metruk bina bırakılmadı. Bursa genelinde akşam saat 17.00’de başlatılan uyuşturucu operasyonunu Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız bizzat yönetti. Polis helikopterinin de katıldığı operasyonda havadan alınan görüntülerin gezici timlere koordinat bilgileri verilerek çok sayıda satıcı kaçamadan yakalandı. Uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu mahallelerde daha önceden tespit edilen satıcı ve içiciler teker teker gözaltına alındı. Önceden tespit edilmiş ev ve iş yerlerine Özel Harekat ekipleri ile baskın düzenlendi.

Evlerin kapılarını koçbaşı ile kıran ekipler, tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı. Mahallelerin giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, polis bölgede kuş uçurtmadı. 4 narkotik köpeği ile birlikte binden fazla polisin görev aldığı operasyonda ev ve iş yerleri ile otomobiller üzerinde detaylı arama yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon sonrası açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bursa’da huzur ve güvenin sağlanması için emniyet teşkilatımız 24 saat vatandaşın hizmetinde. Uyuşturucuyla mücadele bizim terör kadar önem verdiğimiz bir alan. Uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bursa’da yaklaşık 50 adreste operasyon yaptık. Uyuşturucuyla Mücadele Şube ve Asayiş Şube ekipleri hava destekli olarak yaklaşık 60 kişiyi gözaltına aldı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Annelerin acılarını dindirmek için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak : İHA

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