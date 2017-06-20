Brüksel'de tren istasyonunda patlama













Merkez Tren İstasyonu'nda düzenlediği basın toplantısında Van Der Sypt, saldırganın bölgedeki güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ancak halen vurulduğu yerde bulunan saldırganın yaşayıp yaşamadığını teyit edemediklerini bildirdi.



"KİMLİĞİNE DAİR BİLGİ EDİNEMEDİK"



Sypt, "Olayı terör saldırısı olarak değerlendiriyoruz. Saldırgan dışında kurban bulunmuyor. Saldırganın kimliğine dair henüz bilgi edinemedik ancak soruşturma başladı." açıklamasını yaptı.



Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor



OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ



Ulusal haber ajansı Belga'ya göre, saat 21.00 civarında Brüksel’deki Merkez Tren İstasyonu’nda patlayıcı yüklü kemer takmış bir kişi etkisiz hale getirildi.



Bu arada küçük bir patlama sesi duyulurken, polis ve askerler çevrede güvenlik önlemi aldı. Tren İstasyonu etrafındaki yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis helikopterleri alan üzerinde uçuş yaptı.



Belçika'nın ünlü turistik meydanı Grand Palace etrafında da sıkı güvenlik önlemleri alındı.



















Merkez Tren İstasyonu'nda düzenlediği basın toplantısında Van Der Sypt, saldırganın bölgedeki güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ancak halen vurulduğu yerde bulunan saldırganın yaşayıp yaşamadığını teyit edemediklerini bildirdi.Sypt, "Olayı terör saldırısı olarak değerlendiriyoruz. Saldırgan dışında kurban bulunmuyor. Saldırganın kimliğine dair henüz bilgi edinemedik ancak soruşturma başladı." açıklamasını yaptı.Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyorUlusal haber ajansı Belga'ya göre, saat 21.00 civarında Brüksel’deki Merkez Tren İstasyonu’nda patlayıcı yüklü kemer takmış bir kişi etkisiz hale getirildi.Bu arada küçük bir patlama sesi duyulurken, polis ve askerler çevrede güvenlik önlemi aldı. Tren İstasyonu etrafındaki yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis helikopterleri alan üzerinde uçuş yaptı.Belçika'nın ünlü turistik meydanı Grand Palace etrafında da sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, herhangi bir ölüm ya da yaralanma bilgisinin olmadığı, olay yerine tedbir amaçlı ambulansların sevk edildiği bilgisini verdi.Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 270 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından başkent Brüksel'de alarm seviyesi önce en yüksek olan dörde çıkarılmış, daha sonra da üçe düşürülmüş, polis ve askerler önemli merkezler ve binaların önünde devriye görevine başlamıştı.