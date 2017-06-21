Samsun'un İlkadım ilçesinde dizüstü bilgisayarını tamirciye götüren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, tamircinin dikkati sayesinde yakalandı.



İlkadım ilçesinde bir bilgisayar tamircisine eşiyle gelen müşteri, dizüstü bilgisayarının içinde CD olduğunu ancak çıkaramadığını belirtti.



Dizüstü bilgisayarını bırakmadan iş yerinden ayrılan müşteri, daha sonra tekrar geldiği aynı tamirciye harddisk bulunmadığını belirttiği cihazına silinebilir harddisk taktırmak istediğini söyleyerek bilgisayarı bıraktı.



Müşterisinin cihazını tamire başlayan esnaf, dizüstü bilgisayar ile uğraşırken klavye ile CD sürücüsünün arasına sıkışmış "M. Fetullah Gülen" ibareli "Kalbin Miracı" isimli CD buldu.



Tamircinin durumu polise bildirmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iş yerine giderek CD'yi ve dizüstü bilgisayarı inceledi.



Ekipler, bir süre sonra bilgisayarını almaya gelen şüpheli Osman K'yi gözaltına aldı. FETÖ'ye ait okullarda 23 yıl öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yapan 45 yaşındaki Osman K'nin İstanbul'dayken 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatılan özel okuldan ayrıldıktan sonra Samsun'a yerleştiği tespit edildi.



Şüpheli Osman K, emniyetteki ifadesinde, CD'nin FETÖ'nün Nijerya'daki okulunda yönetici olan FETÖ firarisi kardeşine ait olduğunu iddia etti.



Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak : AA