Beğeni için bebeğini 15.kattan sarkıtan babaya hapis cezası

Sosyal medyada daha fazla beğeni toplamak için iki yaşındaki oğlunu 15. kattan sarkıttığı fotoğraf nedeniyle Cezayirli babanın, 2 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkentteki 15 katlı binadan iki yaşındaki çocuğunu sarkıtarak, fotoğrafını 'Bin beğeni ya da düşürürüm' ifadeleriyle paylaşan adamın davranışı, Cezayir kamuoyunda yoğun tartışmaya yol açtı.







Tepkiler sonucunda yetkililer harekete geçti ve şahıs hakkında dava açıldı. Yargılama sonucunda, 'sosyal medya fenomeni' olmak için iki yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan babanın iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.