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Bayramda havalar ısınıyor

Hava sıcaklıkları Ramazan Bayramı tatili süresince artarak yurt genelinde mevsim normallerinin 36 derece üzerinde seyredecek.

Yaşam / 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:23
Bayramda havalar ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, hava sıcaklıklarının Ramazan Bayramı tatili süresince artarak yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayram tatili süresince yurdun kuzey kesimleri yüksek basınç merkezinin, güney kesimleri ise Basra alçak basıncının etkisinde kalacak. Yurt genelinde bayramda yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları bayram tatili süresince artarak yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.

Bayram tatili süresince bazı merkezlerdeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:

Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar 30-33, İzmir, Adana ve Antalya'da 34-37, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25-28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39-42 derece.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca yurdun büyük bir kısmında havanın yağışlı olduğunu anımsatarak, 'Ramazan ayında hava sıcakları da mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyretti. Bayrama girişimizle birlikte özellikle perşembe gününden başlayarak sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurt genelinde bayramın yağışsız, sıcak ve güneşli geçmesini beliyoruz.' değerlendirmesini yaptı. Kaynak : AA

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