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Başbakan Yıldırım'dan bankalara uyarı

İSO Meclis Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım'dan bankalara uyarı geldi. Yıldırım, "Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut da biz bunun da tedbirini alırız" diye konuştu.

Ekonomi / 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:06
Başbakan Yıldırım'dan bankalara uyarı
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Başbakan Binali Yıldırım, İSO Meclis Toplantısı'nda konuştu. 

Bankaları uyaran Başbakan Yıldırım, 'Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut da biz bunun da tedbirini alırız' dedi.

Yıldırım, "Bankalar görevlerini yapmalarını sanayiciler adına bekliyoruz. Çok da zamanımız yok. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz." ifadesini kullandı.

Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 

15 Temmuz sonrası milletimize, sizlere güvendik. Türk ekonomisi daha iyi olacak.

Tren kalkıyor, hareketten önce son çağrıyı yapıyorum. Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut da biz bunun da tedbirini alırız. Bunu bankacılarımız bir tehdit olarak algılamasın. Elimizde araçlarımız var. Ellerinden parayı falan alacak değiliz, aracımız olduğunu bilsinler. Bankalar görevlerini yapmalarını sanayiciler adına bekliyoruz. Çok da zamanımız yok. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz.

Göstergelerimize bakıyoruz, hepsi dünyanın göstergelerinden iyi. Bankalara bakıyoruz, faize, enflasyona vesaire, burada işler tersine dönüyor. Bunda bir yanlışlık yok mu? Siz bu işin erbabısınız, burada bir yanlışlık var. Bu doğal bir şey değil, sürdürülebilir de bir şey değil. Bunun çaresi var. Bu işi, biz tek taraflı yapmak istemiyoruz. Bankalara diyoruz ki 'Gelin kardeşim, bak aklınızı başınıza alın, mevduat toplama yarışına girmeyin.' Birbirleriyle yarışıyorlar. 'Ne veriyorsun?', '13', 'Ben 13,2.' Sanki efendim, balık mezbahasında müzayede yapıyor. Olur mu böyle şey? Parayı toplayacaksınız, sonra o parayı kullandıracak kimse bulamazsan ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın paranın?


Kalkınma üretimle, istihdamla, yatırımla olur. Sürdürülebilir kalkınma garanti altına alınmalı. İstikrar ve güven olduğu için büyüme sürüyor. Büyüme daha da artacak. Millet gerginlik, sorun istemiyor. Bize düşen çalışmak, üretmek. Katma değeri daha fazla artırmalıyız. AR-GE işi zihinsel bir dönüşüm gerektiriyor.

Anayasa değişikliği istikrarı kalıcı hale getirdi. Vatandaş sandıkta iktidarı belirliyor. Bu her zaman garanti altına alındı.

BaşbakanBinali Yıldırım


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