Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli mevkisinde 3 Aralık 2016 günü 23 yaşındaki Ömer Keskin manav dükkanına gelerek 64 yaşındaki babası Hasan Keskin ile tartıştı. Annesine kötü davranmasına sinirlendiği babasını; yanında getirdiği bıçakla 14 bıçak darbesiyle yaraladı. Bıçak darbelerinden ikisi kalp ve karaciğerine isabet eden Hasan Keskin, birden fazla bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri Ömer Keskin'i yakalayarak gözaltına aldı.



Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Keskin'in yanı sıra ailesi de hazır bulundu. Epilepsi hastası olan Ömer Keskin, 'Kasten Öldürme' suçundan yargılandı.



'Annemi ölmüş gibi gördüm'



Babasının tehdit telefonları açması üzerine baygınlık geçiren annesinin fenalaştığını anlatan Ömer Keskin, olaydan iki gün önce de başka bir eve taşındıklarını ifade etti.







Olay günü de kahvehaneye gitmek için evden çıktığını söyleyen tutuklu sanık, 'Babamın daha önce aynı evde kalmış olmamıza rağmen babam bu evi yakarım demişti. Babam annemi tehdit ediyordu. Babam anneme bu evi yakarım demişti. Annemi tehdit etmişti. Annem de aynı evde kalamam deyince olaydan iki gün önce taşınmıştık. Ayrıca olay günü de annemi telefon ile aramıştı. Annem telefon görüşmesi sonrası fenalaşmıştı. Annem bayılmıştı. Yerden kaldıramadım. Annemi ölmüş gibi gördüm. Sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Ben bunun sorumlusu olarak babamı görüyordum. Ben bir anlık sinirle gittim. Şuurumu kaybettim. Kahveye gidiyorum diye çıktım evden. O gözümün önüne geldi. Sanki robot gibiydim. Babama kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Herşey bir anda oldu bitti. Parmaklarımı bıçak kesmiş. Onu bile fark etmedim' dedi.



'Zeka yaşı 13, İQ seviyesi 50'



Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden alınan raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Bunun üzerine rapora itiraz eden sanık avukatı, sanığın çocukluğundan itibaren Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tahlil ve tedavilerine ilişkin raporlarının incelenmesini istedi. Sanık avukatı, sanığın askerliğini yapmadığını, İQ seviyesinin 50 olduğunu ve 2007 yılındaki raporda da zeka yaşının 13 olduğunu belirtti.







Sanık avukatı, eilepsi hastalığı nedeniyle beyin hücreleri zarar gören sanık Ömer Keskin hakkında Adli Tıp'tan kat'i raporu talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde her türlü şüphenin giderilmesi amacıyla gözlem altına alınıp alınmaması konusunda Adli Tıp'dan ön rapor alınmasını istedi. Sanığın ön raporda gözlem altına alınması gerektiğinin belirtilmesi durumuna göre Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi.



Sanığın kuvvetli suç şüphesinin bulunması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Kaynak : İHA