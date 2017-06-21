Anne adaylarına tatil uyarıları

Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Nazan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelerin hamilelik süresinde ilk 3 ve son 3 ayda uçak seyahati yapmaması gerektiğini anımsatarak, aradaki 3 aylık dönemde rahatlıkla uçak seyahati yapılabileceğini kaydetti.



Ramazan Bayramı dolayısıyla karayoluyla tatile gidecek anne adaylarına uyarılarda bulunan Karahan, 'Kendi araçlarıyla seyahat eden anne adaylarının 2 saatte bir mola vermesi gerekiyor. Bu molalarda ise 15-20 dakika yorucu olmayan kısa kısa gezinme tarzında yürüyüş yapsınlar. Eğer otobüsle seyahat ediyorlarsa onlar zaten 3 saatte bir mola veriyor. Aynı şeyi burada da yapsınlar.' dedi.



''Emniyet kemeri karnın boşlukta kalacağı şekilde takılmalı''



Hamilelerin emniyet kemeri takma şekillerine de değinen Karahan, emniyet kemerinin karın boşluğunda kalacak şekilde takılması gerektiğini söyledi.



Karahan, anne adaylarının gittikleri mekanların da hastaneye yakın bir yerde olması gerektiğine dikkati çekerek, 'Gebelerimiz çok uzak yerlere gitmiyorlardır ama olası bir durumda da hastaneye yakın olacakları yerleri tercih etmeleri onlar ve bebeklerinin sağlığı açısından güvenli olacaktır. Bu konuya dikkat etmelerinde fayda var.'' ifadelerini kullandı.



''Gebelerin denize girmesi faydalı''



Gebelerin denize girmesinin faydalı olduğunu belirten Karahan, yüzmeyi hamilelik sürecinde önerdiklerini ifade etti.



Yüzmenin hamilelik döneminde çok faydalı bir spor olduğunun altını çizen Karahan, ancak yüzülecek alanın temiz olmasına özen gösterilmesini istedi. Karahan, 'Çünkü hamilelerin buralarda enfeksiyon kapma riski var. Bunun için hamilelere mavi bayraklı plaj denilen su analizleri yapılmış, temiz olduğu belirlenmiş denizlere girmelerini tavsiye ediyoruz. Anne adaylarının havuza girmesini de pek tavsiye etmiyoruz. Eğer gireceklerse de havuzun günlük temizliğinin yapıldığından emin olmaları gerekiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.